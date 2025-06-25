Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Hayatını Kaybeden Çoban Giresun'da Defnedildi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Hayatını Kaybeden Çoban Giresun'da Defnedildi
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Giresun'un Alucra ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban Alaattin Uzuntürk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Artan kene vakaları nedeniyle bölgedeki halk arasında tedirginlik sürüyor.

Giresun'un Alucra ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye kaldırılan 39 yaşındaki çoban Alaattin Uzuntürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgede artan kene vakaları vatandaşları tedirgin ederken, yaşanan bu ölüm KKKA kaynaklı vaka şüphesini yeniden gündeme taşıdı.

Edinilen bilgilere göre, "Alucra'nın Hacıhasan köyünde çobanlık yapan Uzuntürk, yaklaşık bir hafta önce kene ısırmasının ardından rahatsızlanarak Şiran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Uzuntürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Uzuntürk, KKKA şüphesiyle yaşamını yitirdi.

Bekar olduğu öğrenilen Alaattin Uzuntürk'ün cenazesi, yarın ikindi namazının ardından memleketi Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Deregözü mahallesinde bulunan aile kabristanında toprağa verilecek. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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