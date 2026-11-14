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Kırıkkale Yahşihan'da tır kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

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Kırıkkale Yahşihan'da tır kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Kırıkkale Yahşihan'da tır kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı
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Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunun Yahşihan ilçesi Irmak virajları mevkisinde tır kazası meydana geldi, yaralanan sürücü Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi.

Kırıkkale'de bir kişinin yaralandığı tır kazasının ardından meydana gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunun Yahşihan ilçesi Irmak virajları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç. (37) idaresindeki 06 BJA 226 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri, araçların geçişini kontrollü şekilde sağladı. Yolda oluşan araç yoğunluğu ise dronla görüntülendi. Dorsesinde demir yüklü tır, trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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