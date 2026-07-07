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Kırıkkale'deki otobüs kazasında Kayseri'ye acı haber

Kırıkkale'deki otobüs kazasında Kayseri'ye acı haber
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Kırıkkale'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 92 yaşındaki Tekmile A.'nın Kayseri'deki ailesi, acı haberin ardından Kırıkkale'ye hareket etti. Kazada 40 kişi yaralanmıştı.

Kırıkkale'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden yaşlı kadının Kayseri'de yaşayan ailesi, acı haberi almasının ardından kente doğru yola çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden D.A.G. idaresindeki Süha firmasına ait 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi Karakeçili ilçesi Hastane Kavşağı'nda devrildi. Kazada otobüsteki 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 92 yaşındaki Tekmile A. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 40 yaralının ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Tekmile A.'nın Kayseri'de yaşayan ailesi, acı haberi almasının ardından Kırıkkale'ye doğru yola çıktı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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