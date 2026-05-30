Feci kazada hayatını kaybeden çift ve 10 yaşındaki kızları toprağa verildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Şermin ve Serkan Erdek çifti ile 10 yaşındaki kızları Yaren, memleketleri Çorum'un Boğazkale ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift ile 10 yaşındaki çocukları, memleketleri Çorum'un Boğazkale ilçesinde toprağa verildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde dün meydana gelen kazada, Şermin Erdek idaresindeki 06 FP 360 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada Karakeçili istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 34 HBC 259 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Kazada, Şermin Erdek, eşi Serkan Erdek ve kızları Yaren Erdek (10) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan A.Ö.E., Y.K. Z.K., Y.K., Z.L.K. ile Z.S.K. de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden çift ile 10 yaşındaki kızları Yaren'in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketleri Çorum'un Boğazkale ilçesine getirildi. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şermin ve Serkan Erdek çiftçi ile kızları Yaren Erdek'in cenazesi toprağa verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
