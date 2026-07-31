Kırıkkale’de zincirleme kaza: 3 yaralı

Kırıkkale'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolu üzerindeki Kimeski Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. (60) yönetimindeki 06 FZU 899 plakalı Hyundai marka otomobil ile B.A. (35) idaresindeki 06 FYG 748 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Ardından aynı yönde seyreden A.Ö.A.'nın (37) kullandığı 05 ADN 299 plakalı Fiat marka otomobil ile M.A.Ş. (43) yönetimindeki 06 FR 8819 plakalı hafif ticari araç da kazaya karıştı. Kazada; aynı aileden Ş.A. (35), Ç.A. (2), B.G.A. (4) yaralandı. Sürücüler ise yara almadan kazayı atlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aynı aileden 2'si çocuk 3 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı