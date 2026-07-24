Kırıkkale’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolu Kimeski Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Kars firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Otobüste bulunan çok sayıda yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara müdahale ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı