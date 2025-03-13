Kırıkkale'de Yol Kontrol Noktasında Uyuşturucu Operasyonu
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan ticari takside 35 gram sentetik kannabinoid ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 37 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan ticari takside yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şüphelide gözaltına alındı.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde Yahşihan ilçesinde operasyon düzenledi. Yol kontrol noktasında durdurulan ticari takside yapılan aramada 35 gram sentetik kannabinoid ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.S. (37) isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE