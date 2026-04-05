Otomobil yağmurun kayganlaştırdığı yolda takla attı: 2 yaralı

Kırıkkale'de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 26 TF 023 plakalı Opel marka otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile yolcu H.K. yaralandı, otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından hurdaya dönen araç otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı