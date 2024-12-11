Kırıkkale'de Yağış Sonrası Kazada Sürücü Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan Fiat marka LPG'li otomobil hurdaya döndü, kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kalecik D757 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T. (38) idaresindeki 55 AES 82 plakalı Tofaş-Fiat marka LPG'li otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin yanma riskine karşı önlem aldı. Parçalara ayrılan otomobil, vinç yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE