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Kırıkkale'de Yağış Sonrası Kazada Sürücü Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de Yağış Sonrası Kazada Sürücü Ağır Yaralandı
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Kırıkkale-Kalecik D757 karayolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan LPG'li Fiat otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve güvenlik ekipleri müdahalede bulundu.

Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan Fiat marka LPG'li otomobil hurdaya döndü, kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kalecik D757 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.T. (38) idaresindeki 55 AES 82 plakalı Tofaş-Fiat marka LPG'li otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin yanma riskine karşı önlem aldı. Parçalara ayrılan otomobil, vinç yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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