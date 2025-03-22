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Kırıkkale'de Uyuşturucuyla Mücadele İçin 'UYUMA' Uygulaması Tanıtıldı

Kırıkkale'de Uyuşturucuyla Mücadele İçin 'UYUMA' Uygulaması Tanıtıldı
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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, ramazan etkinliklerinde kurduğu stantlarla vatandaşlara 'UYUMA' uygulamasını tanıtarak uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturdu. Şüpheli durumların bildirilmesinin önemi vurgulandı.

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından ramazan etkinliklerinde kurduğu stantlarla vatandaşlara "UYUMA" uygulamasını tanıtarak uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturdu.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ramazan ayı kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi. Narkotik polisi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında stantlar kurarak bilgilendirme faaliyetleri yürüttü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanlarında, "UYUMA" mobil uygulaması tanıtıldı. Ekipler, uygulamanın nasıl indirileceği ve kullanılacağı konusunda vatandaşlara bilgi verdi.

Ayrıca, uyuşturucu ile mücadelede vatandaşın desteğinin önemine dikkat çekilerek, şüpheli durumların emniyet birimlerine hızlı bir şekilde bildirilmesinin hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. "Narko Nokta" faaliyeti kapsamında broşür dağıtımı ve yüz yüze bilgilendirme çalışmalarıyla uyuşturucunun zararlarına dikkat çekilerek farkındalık oluşturuldu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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