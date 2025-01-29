Kırıkkale'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgilere göre, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda bin 111 adet sentetik ecza maddesi ile yakalanan B.K., O.B., C.Y. ve F.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE