Kırıkkale'de Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa