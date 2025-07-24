Kırıkkale'de Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Suçundan Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. isimli şahıs yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı

Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü oğlu üniversiteden mezun oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.