Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile 43 bin 685 lira ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda B.Y. isimli şahıstan 0,73 gram metamfetamin ele geçirildi. Çalışmalarda B.Y.'ye uyuşturucu sattığı tespit edilen H.A.E. ve F.D. isimli şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 37,08 gram metamfetamin ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 43 bin 685 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A.E. ve F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KIRIKKALE