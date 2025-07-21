Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 43 bin 685 lira ve 37,08 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile 43 bin 685 lira ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda B.Y. isimli şahıstan 0,73 gram metamfetamin ele geçirildi. Çalışmalarda B.Y.'ye uyuşturucu sattığı tespit edilen H.A.E. ve F.D. isimli şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 37,08 gram metamfetamin ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 43 bin 685 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A.E. ve F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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