Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
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Kırıkkale'de polis, çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirerek bir şüpheliyi tutukladı. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda S.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 5,36 gram metamfetamin, 1,97 gram eroin ve 2 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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