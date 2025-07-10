Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 922 Hap ve Kenevir Tohumu Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 922 Hap ve Kenevir Tohumu Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti operasyonunda 922 adet sentetik ecza hap ve kenevir tohumu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, 922 adet sentetik ecza hap ile kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede ikamet eden F.Ç. (32) isimli şahsın evinde ve aracında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla adli arama gerçekleştirildi. Aramada 812 adet sentetik ecza hap ve 2.25 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Ayrıca, operasyon esnasında şüpheli hareketler sergileyen K.A. (31) isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 110 adet sentetik ecza hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ünlü oyuncu Yunanistan tatilinde giydiği yırtmaçlı elbise ile ağızları açık bıraktı

Ünlü oyuncu tatilde giydiği elbise ile ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik: Son 2

Erdoğan'ın tarihi konuşması öncesi AK Parti'de hareketlilik
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.