Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri, uyuşturucu operasyonunda 200 gram esrar ve 26 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili aynı aileden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan kontrollerde, bahçede ekili 26 kök kenevir ile 200 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda, H.S. (58) ile imam nikahlı eşi Ş.Y. (45) ve kızı R.S. (20) gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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