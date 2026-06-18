Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, S.Y. ve A.K. isimli şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 6,28 gram metamfetamin, 3,19 gram sentetik kannabinoid, 10 adet sentetik uyuşturucu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı