Haberler

Kırıkkale'de 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kırıkkale'de 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir araçta 150 adet ecstasy bulundu. 3 kişi gözaltına alınırken, S.S. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta 150 adet ecstasy ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 150 adet ecstasy ele geçirildi. Araçta bulunan S.S., B.Y. ve B.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Bursa'da boş arazide terkedilmiş bebek bulundu

Boş araziden gelen ses, ekipleri alarma geçirdi
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi