Kırıkkale'de 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kırıkkale'de narkotik ekiplerince durdurulan bir araçta 150 adet ecstasy ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada, 150 adet ecstasy ele geçirildi. Araçta bulunan S.S., B.Y. ve B.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - KIRIKKALE