Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonları: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 şüphe gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 137 gram skunk, 21 gram metamfetamin, 71 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE