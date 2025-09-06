Kırıkkale'de Uyuşturucu Hap Operasyonu: 836 Adet Ele Geçirildi
Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 19 yaşındaki F.P.'nin evinde yapılan aramada yorgan arasına gizlenmiş 836 adet sentetik ecza hap bulundu. F.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada yorgan arasına gizlenmiş 836 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda, Bahçelievler Mahallesi'nde F.P. (19) isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada uyuşturucu hapların yorgan arasına saklandığı tespit edildi. Ekipler, 836 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Gözaltına alınan F.P., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE