Kırıkkale'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu Irmak köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolu Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (22) yönetimindeki 06 ADZ 225 plakalı otomobil ile Y.Ö. (22) idaresindeki 06 CHC 580 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Y.Ö. ile araçlarda bulunan A.B.D. (24), G.Ö. (40) ve H.Ö. (62) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
