Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin tarlaya takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir D-765 karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki 06 DM 4614 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile yolcu E.N.Ş. ve M.M.B. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından kullanılamaz hale gelen otomobil otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE