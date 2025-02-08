AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

Kar geri geliyor, bu tarihten itibaren donacaksınız
Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi

Mirasın ardından şimdi de yeni kriz patlak verdi
100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale-Kırşehir D-765 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin tarlaya takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir D-765 karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki 06 DM 4614 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile yolcu E.N.Ş. ve M.M.B. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından kullanılamaz hale gelen otomobil otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
img

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
img

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
Akıllara Sergen Yalçın'ın efsane sözleri geldi: Beşiktaş'tan yıllar öncesine bomba gönderme

Beşiktaş'tan yıllar öncesine bomba gönderme
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu

Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu
Bütün ülke Serdar Dursun'u konuşuyor: Gol sevinci olay oldu

Gol sevinci olay oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.