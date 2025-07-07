Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırıkkale'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Delice ilçesine bağlı Karpuzlu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.R.D. (25) idaresindeki 71 AEA 090 plakalı otomobil, N.Y. (61) yönetimindeki 06 CAK 363 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu Y.A.A. (16) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, araçlar trafik ekiplerinin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Telefonunu gasbettiği için kendisinden şikayetçi olan genci, üzerine benzin dökerek yaktı

Kendisini şikayet eden genci üzerine benzin dökerek ateşe verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi

Oğlu 1992'de şehit olmuştu! Vasiyetini askerler yerine getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.