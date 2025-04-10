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Kırıkkale'de Tırda Kaçak Tütün Operasyonu

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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları bir tırda yaptıkları aramada çok sayıda kaçak tütün ve sigara ele geçirdi. Tütün arama köpeği 'Alkış'ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada toplamda 242 kilogram kaçak tütün ve diğer kaçak ürünler bulundu.

Tırda yapılan arama çok sayıda kaçak tütün ele geçirdi

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan tırda, tütün arama köpeği "Alkış"ın tepkisi üzerine yapılan aramada, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Keskin ilçesinde gerçekleştirdikleri yol emniyet ve kontrol uygulaması sırasında durdurdukları bir tırda arama yaptı. Tütün arama köpeği "Alkış"ın tepki vermesi üzerine olay yerine çağrılan ekipler tarafından, adli arama kararıyla arama yapıldı. Yapılan aramada, F.A. ve A.D.T. isimli 2'si kadın 4 şahsın gönderdiği 242 kilogram kaçak tütün, 340 paket kaçak sigara, 180 adet kaçak elektronik sigara, 25,6 kilogram kaçak çay, 9 bin adet içi tütün dolu makaron ile 470 adet elektronik ısıtılmış tütün ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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