Kırıkkale'de Tır ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. H.G. yönetimindeki 31 AGC 335 plakalı tır ile İ.A. idaresindeki 06 BEA 048 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü İ.A. (32) ile yolcular Z.A. (74), S.A. (32), M.A. (53), M.E.A. (8) ve Y.A.A. (1) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

