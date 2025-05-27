Kırıkkale'de Tefecilikten Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Tefecilikten Aranan Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de tefecilik suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan 66 yaşındaki A.B., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale'de "tefecilik" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "tefecilik" suçundan aranan A.B. (66) isimli şahıs yakalandı. Hakkında 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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