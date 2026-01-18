Haberler

Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu

Güncelleme:
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç sürücüsü T.D.'nin (28) üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 38 adet sikke, 4 adet obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi. Materyallere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığınca adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
