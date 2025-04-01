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Kırıkkale'de Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Kırıkkale'de Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde viraja hızlı giren sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde viraja hızlı giren sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir D765 karayolunun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Y. (42) idaresindeki 16 ACF 014 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada, hurdaya dönen aracın sürücüsü Ş.Y. (42) ile yolcu Y.Y. (59) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının da hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil, otoparka çekildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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