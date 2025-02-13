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Kırıkkale'de Şüpheli Ölüm Olayında Bir Tutuklama

Kırıkkale'de Şüpheli Ölüm Olayında Bir Tutuklama
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen şüpheli ölüm olayında, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen şüpheli ölüm olayıyla ilgili başlatılan adli soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde meydana gelen şüpheli ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yenişehir Mahallesi'nde 10 Şubat günü bir apartmanda yaşanan olayda, A.K. isimli şahıs 5 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. A.K., sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, olay sırasında evde bulundukları belirlenen B.G., S.B., M.G. ve H.Z. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Z. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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