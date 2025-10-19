Haberler

O kentin en işlek caddesinde şüpheli çanta paniği!

Kırıkkale'nin Zafer Caddesi'nde kaldırıma bırakılan şüpheli çanta, paniğe yol açarken; bomba imha uzmanı tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan çantadan poşet, gazete ve kağıt parçaları çıktı.

Kırıkkale'nin en işlek noktalarından Zafer Caddesi'nde kaldırıma bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı. Polis, güvenlik şeridini aşmak isteyen meraklı vatandaşları uzaklaştırmakta güçlük çekti.

Kırıkkale'de insan yoğunluğunun en fazla olduğu Zafer Caddesi'nde kaldırım üzerine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kaldırımda sahipsiz çantayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Vatandaşlar güvenli bir mesafeye uzaklaştırılırken, bomba imha uzmanı olay yerine çağrıldı. Uzman ekip, özel kıyafetlerini giyerek çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Çantanın içerisinden poşet, gazete ve kağıt parçaları çıktı. Ekiplerin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
