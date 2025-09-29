Haberler

Kırıkkale'de Şüpheli Çanta Paniği

Güncelleme:
Kırıkkale'de bir ATM önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının incelediği çantadan kişisel eşyalar çıkarken, polis ekipleri çantayı muhafaza altına aldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda bir banka ATM'si önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak alanı şeritlerle kapattı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede çantanın içerisinde kişisel eşyaların bulunduğu belirlendi. Çanta, polis tarafından muhafaza altına alındı. Olay sırasında çevrede toplanan meraklı vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını uzaktan izledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
