Kırıkkale'de Şüpheli Araçta 485 Adet Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kırıkkale'de şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan şüpheli şahısların üzerinde 485 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan önleyici kolluk devriyesi ve yol araması sırasında durdurulan bir araçta uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan M.D. (24), A.H.A. (23) ve M.B. (23) isimli şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan kaba üst aramasında 485 adet sentetik ecza hap bulundu. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE