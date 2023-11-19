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Kırıkkale'de Sokak Köpeğini Tüfek ile Öldüren Şüpheli Serbest Bırakıldı

Kırıkkale'de bir sokak köpeğini tüfekle öldüren A.B. adlı şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Delice ilçesinde meydana geldi ve jandarma ekipleri tarafından MOBESE görüntülerinden tespit edildi.