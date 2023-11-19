Kırıkkale'de Sokak Köpeğini Tüfek ile Öldüren Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Kırıkkale'de bir sokak köpeğini tüfekle öldüren A.B. adlı şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Delice ilçesinde meydana geldi ve jandarma ekipleri tarafından MOBESE görüntülerinden tespit edildi.
Olay, önceki gün Delice ilçesi Kocabaş köyünde meydana geldi. Köylüler, bir sokak köpeğini öldürülmüş halde buldu. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, köpeğin A.B. tarafından tüfekle vurulduğunu belirledi. Görüntülerde, köpeğe tüfekle ateş edip, yürüyerek uzaklaştığı görülen A.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa