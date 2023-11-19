Kırıkkale'de Sokak Köpeğini Öldüren Yaşlı Adam Serbest Bırakıldı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki A.B., sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürdü. Adliyeye sevk edilen A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Kocabaş köyünde yaşayan 71 yaşındaki A.B., sokak köpeğini av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Durumun bildirilmesi üzere A.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa