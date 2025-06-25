Kırıkkale'de Silahlı Saldırı Davasında İki Kardeşe 38 Yıl Hapis Cezası

Kırıkkale'de Silahlı Saldırı Davasında İki Kardeşe 38 Yıl Hapis Cezası
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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir ailenin üç ferdi hayatını kaybetti. Olayla ilgili yargılanan iki kardeş, 'kasten öldürme' suçundan toplamda 38 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde dede, oğlu ve torununun hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin görülen davada, 2 kardeş 38'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Ağustos 2024 tarihinde Sulakyurt'a bağlı Deredüzü köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, köyde yapılması planlanan su hattı kazısı sırasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. E.Ç. (46) ve kardeşi K.Ç. (40) ile karşı taraf arasında yaşanan silahlı çatışmada, Satılmış Cesur (69), oğlu İbrahim Cesur (54) ve 17 yaşındaki torunu Satılmış Cesur yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan kardeşler tutuklanırken, enişteleri K.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar E.Ç. ve kardeşi K.Ç. ile tutuksuz sanık K.A., avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanıkların cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Savunmasında pişmanlık duyduğunu belirten E.Ç., "Keşke ben ölseydim de bu olay hiç yaşanmasaydı" diye konuştu.

Kardeşi K.Ç. ise suçlamaları reddederek silah kullanmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, E.Ç. ve K.Ç.'yi "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet ve bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahküm etti. "Haksız tahrik" indirimi uygulanarak ağırlaştırılmış müebbet cezası 22 yıla, müebbet cezaları ise 16'şar yıla düşürüldü. Sanıklara ayrıca "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 10'ar ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık K.A. ise beraat etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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