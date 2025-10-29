Haberler

Kırıkkale'de Seyir Halindeyken Araç Alev Aldı

Kırıkkale'de seyir halindeki bir hafif ticari araç motor bölümündeki yangın sonucu kısa sürede alev topuna dönerek itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında büyük maddi hasar meydana geldi.

Kırıkkale'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan hafif ticari araç, kısa sürede ateş topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken A.A. idaresindeki 07 EZ 858 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ateş topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KIRIKKALE

