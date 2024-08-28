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Kırıkkale'de Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 9'u İşçi, 11 Kişi Yaralandı

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Kırıkkale-Kayseri D200 kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 9'u işçi olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Kırıkkale'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9'u işçi, 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kayseri D200 kara yolu üzerindeki Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 71 S 0376 plakalı Ford marka servis minibüsü, önünde seyreden H.B.'nin kullandığı 34 KUF 506 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobildeki B.B., B.A., B.A.C., G.B. ile servis aracında bulunan M.B., İ.A., V.C.G., C.Ç., Y.U. A.Ç., M.Z.B. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 11 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle, kara yolundaki araç trafiği, polis ekiplerince tek şerit üzerinden kontrollü şekilde sağlandı. Kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar, yoldan kaldırıldı. Kara yolu, çift taraflı olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri 3-sayfa trafik Bağdat Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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