Kırıkkale'de Şarampole Devrilen Otomobil Kazasında 2 Yaralı

Kırıkkale'nin Sulakyurt otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sulakyurt ilçesi Yeşilyazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (54) idaresindeki 06 REZ 54 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yolcu M.Y. (78) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından araç otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE