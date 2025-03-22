Kırıkkale'de Rüşvetle Sahte Sağlık Raporu Düzenleyen 8 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Kırıkkale'de yaklaşık 300 kişiye rüşvet karşılığında sahte sağlık raporu düzenledikleri gerekçesiyle yaklaşık 5 ay cezaevinde tutuklu kalan ve aralarında 2 doktorun da bulunduğu 8 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde rüşvet karşılığında sağlık raporu düzenlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında doktor, teknisyen ve memurların da bulunduğu 8 kişi, tutuklu kaldıkları 4 ayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin raporları doğrultusunda ve Valilik koordinesinde yapılan incelemelerin ardından 19 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. İdari soruşturmanın tamamlanması sonrası, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, Kırıkkale, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden doktor M.H.A. (49), doktor Y.B. (41), memurlar G.C. (40) ve S.B. (38), teknisyen O.A. (55), işçi B.G. (32), özel firma çalışanı M.G. ve emekli memur O.C. (51), "rüşvet almak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece adli kontrol hükümleri uygulanan kişi sayısı 16'ya yükseldi. Soruşturma kapsamında serbest bırakılan şüpheliler hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - KIRIKKALE