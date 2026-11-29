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Kırıkkale'de hafif ticari aracın takla atarak refüje devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yüksek Hızlı Tren İstasyonu yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 06 AN 6778 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Refüje devrilen araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçtan çıkardığı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından araç vinç yardımıyla otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı