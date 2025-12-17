Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı

Kırıkkale'de park halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından araçta bir süre soğutma çalışması yapıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. - KIRIKKALE