Kırıkkale'de park halindeki otomobil alev topuna döndü
Kırıkkale'de eski sanayi sitesinde park halindeki bir Fiat-Tofaş marka otomobil, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak yangını kontrol altına aldı.
Yangın, eski sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A.'ya ait park halindeki Fiat-Tofaş marka otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı