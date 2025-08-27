Kırıkkale'de Otomobil, Yolun Karşısına Koşan Çocuğa Çarptı

Kırıkkale'de yolun karşısına koşan çocuğa otomobilin çarptığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K.U. idaresindeki 06 DH 2526 plakalı otomobil, yolun karşısına aniden koşan 7 yaşındaki Ö.G.'ye çarptı. Çarpma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE