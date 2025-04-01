Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 6 Yaralı

Çarpışan Fiat otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü, 6 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Işıklar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.C. idaresindeki 06 FAS 964 plakalı Fiat marka otomobil ile Kaya Bedir yönetimindeki 06 YIJ 93 plakalı aynı marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada orta refüje savrulan otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 73 yaşındaki sürücü Kaya Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki aynı aileden sürücü C.C. ile yolcular E.C. ve S.T. yaralı halde ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada ölen 73 yaşındaki adamın cenazesi, işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bayram tatili nedeniyle araç yoğunluğunun yaşandığı bölgede, kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından, kazaya karışan iki otomobil otoparka çekildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.