Trump'tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi

"Gerçek acı henüz gelmedi"
Volkan Konak'ın ailesi çirkin yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunacak

Volkan Konak'ın ailesi harekete geçti! Suç duyurusunda bulunacaklar
PKK elebaşı Abdullah Öcalan ailesi ile İmralı'da görüştü

Abdullah Öcalan'a İmralı'da dikkat çeken ziyaret
Özgür Özel'in 'kayyum' iddiasına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt

Özel'in "İBB'ye kayyum yapmak istediler" dediği isimden yanıt geldi

Kırıkkale'de Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 6 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de iki Fiat otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazada 73 yaşındaki sürücü yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çarpışan Fiat otomobiller hurdaya döndü: 1 ölü, 6 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Işıklar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.C. idaresindeki 06 FAS 964 plakalı Fiat marka otomobil ile Kaya Bedir yönetimindeki 06 YIJ 93 plakalı aynı marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada orta refüje savrulan otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 73 yaşındaki sürücü Kaya Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobildeki aynı aileden sürücü C.C. ile yolcular E.C. ve S.T. yaralı halde ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada ölen 73 yaşındaki adamın cenazesi, işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Bayram tatili nedeniyle araç yoğunluğunun yaşandığı bölgede, kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından, kazaya karışan iki otomobil otoparka çekildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.