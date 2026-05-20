Kırıkkale'de kaza sonrası otomobil yandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bahçe duvarına çarptıktan sonra alev aldı.

Kaza, Yahşihan ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.F.I. idaresindeki 06 DJ 0616 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın ardından otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede yaptığı müdahaleyle araçtaki yangın söndürüldü. Kazada sürücü H.F.I. yara almadan kurtuldu. Trafik ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otomobil otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı