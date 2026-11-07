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Kırıkkale'de otomobil bagajında 119,38 gram metamfetamin bulundu, 2 kişi tutuklandı

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Kırıkkale'de otomobil bagajında 119,38 gram metamfetamin bulundu, 2 kişi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Kırıkkale'de otomobil bagajında 119,38 gram metamfetamin bulundu, 2 kişi tutuklandı
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Kırıkkale'de narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin bagajındaki döşemenin arkasında 119,38 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kırıkkale'de narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin bagajındaki döşemenin arkasında 119,38 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda İ.G. ve A.L. isimli şüphelilerin bulunduğu otomobilde narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Köpeğin bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine ekipler, sol yan döşemeyi söktü. Kaplamanın arkasına gizlenmiş 119,38 gram metamfetamin ele geçirildi. Aramada ayrıca 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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