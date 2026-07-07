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Kırıkkale'deki otobüs kazasında ölen yolcu ve yaralıların kimlikleri belli oldu

Kırıkkale'deki otobüs kazasında ölen yolcu ve yaralıların kimlikleri belli oldu
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada 92 yaşındaki Tekmile Atasun hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden yaşlı kadın ile yaralıların kimlikleri belli oldu.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Kayseri iline seyreden Durmuş Ali G. idaresindeki 38 ADF 410 plakalı Süha firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan otobüs, yolun sağ tarafına doğru yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 92 yaşındaki Tekmile Atasun, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Durmuş Ali G., muavin Hasan A., yolcular Şamil Numan K., Behice Ö., Güray Berk Ö., Selma U., Jurate K., Nusret K., Hariye S., Pervane Ç., Yaşar D., Mustafa İ., Gayenur B., Enis C., Nida D., Emine D., Fatma T., İbrahim Saad Oarah B., Safa S., Elmas A., İbrahim K., Durmuş K., Hanife Ş., Servet K., Eyüp G., Ebru U. Kayra K., Deniz Y., Melisa T., Meral O., Sezen K., Necdet Ö., Fidan G., Emirhan G., Ecesu G., Muhammed A., Mahsum Ç. ve Süleyman Ç.'nin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Kazada hurdaya dönen otobüs vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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