Kırıkkale'de Ot Yangını Garaja ve Otomobile Sıçradı

Kırıkkale'de Ot Yangını Garaja ve Otomobile Sıçradı
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Kırıkkale'nin Gündoğdu Mahallesi'nde çıkan ot yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede garaj ve içerisindeki otomobile sıçradı. Yangında otomobil tamamen yandı ve garajda büyük hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek durumu kontrol altına aldı.

Kırıkkale'de çıkan ot yangını, kısa sürede büyüyerek bir garaj ile içerisindeki otomobile sıçradı. Yangında otomobil tamamen yanarken, garajda da büyük çapta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'nde kuru otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yakınlardaki bir garaj ile içerisindeki otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, garajda da maddi zarar oluştu.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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