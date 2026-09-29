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Kırıkkale'de operasyonda 13 ve 4 yıl hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de operasyonda 13 ve 4 yıl hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Bir hükümlünün dolandırıcılıktan 13 yıl, diğerinin uyuşturucu suçundan 4 yıl cezası vardı; ceza infaz kurumuna gönderildiler.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T. ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan E.A. yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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