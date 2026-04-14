Otomobil park halindeki tıra çarptı, köy muhtarı ağır yaralandı

Otomobil park halindeki tıra çarptı, köy muhtarı ağır yaralandı
Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana gelen kazada, köy muhtarı Fatih Akbuğa'nın kullandığı otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü olan köy muhtarı ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzettin köyü muhtarı Fatih Akbuğa idaresindeki 50 SB 110 plakalı Mercedes marka otomobil, A.S.'nin kullandığı park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde ağır hasar oluşurken, sürücü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan muhtarın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan 'doğrudan müzakere' kararı aldı

İsrail, her gün vurduğu ülkeyle bir konuda anlaştı
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli! Listede Türkiye'den de bir isim var
Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım

Tarihi geri vites! Generalin küstah Türkiye talepleri sonrası ilk adım
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının bilet fiyatları taraftara ateş püskürttü

90 dakikalık eğlenceyi izlemenin bedeli vatandaşı öfkelendirdi
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
İsrail'in sakladığı bilanço ortaya çıktı! İşte İran saldırılarında ölenlerin sayısı

İsrail'in sakladığı savaş bilançosu! İşte ölenlerin sayısı
Atletico Madrid taraftarı adeta şehri yaktı

Bu görüntünün sebebi bir savaş ya da çıkan yangından dolayı değil