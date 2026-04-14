Otomobil park halindeki tıra çarptı, köy muhtarı ağır yaralandı
Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana gelen kazada, köy muhtarı Fatih Akbuğa'nın kullandığı otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzettin köyü muhtarı Fatih Akbuğa idaresindeki 50 SB 110 plakalı Mercedes marka otomobil, A.S.'nin kullandığı park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde ağır hasar oluşurken, sürücü araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan muhtarın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE